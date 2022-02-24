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Haberler Afyonkarahisar Ölüm totemi

Ölüm totemi

24.2.2022

Ölüm totemi

AFYONKARAHİSAR-UŞAK karayolunda kaza meydana geldi. Özkan Kapucu (38) idaresindeki pirinç yüklü kamyonet, önce reklam tabelasına, ardından da toteme çarptı. Kamyonette bulunan Tahir Aydın (38), kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Kapucu ağır yaralandı.

Yaralı sürücü Kapucu, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tahir Aydın'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kapanan yol, saçılan pirinçleri temizlemesinin ardından trafiğe açıldı. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI