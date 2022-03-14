Doktor çift zorlukları sevgiyle aşıyor

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında görevli uzman doktor çift, evde ve hastanede birbirinin en büyük destekçisi. Görev yaptıkları hastanede tanışan uzman doktorlar 38 yaşındaki Naciye Seriner ile 43 yaşındaki Süleyman Selçuk Gök, beş yıl önce hayatlarını birleştirdi. İki çocuk sahibi olan Gök çiftinin evliliklerindeki uyum iş hayatlarına da yansıyor. Yaptıkları işin zorluklarını birbirlerine olan sevgi ve meslek aşkıyla aşan çift, hastaların şifa bulması için özveriyle çalışıyor. Kovid-19'un en kısa sürede bitmesini arzu ettiklerini belirten çift, "Hala yoğun bakımda sıkıntılı süreçler geçiriyoruz. Özellikle de aşısız hastalarda sıkıntı yaşanabiliyor. Genç yaşta kaybettiğimiz hastalar bizi çok üzüyor. Evde de bu konuda birbirimize destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI