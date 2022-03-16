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Haberler Afyonkarahisar Üniversiteden ‘Defineci profesör’e soruşturma

Üniversiteden ‘Defineci profesör’e soruşturma

16.3.2022

Üniversiteden ‘Defineci profesör’e soruşturma

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesindeki mezarlıkta kazı yapıp define ararken bekçilerin yakaladığı 4 şüpheliden Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü hakkında, üniversite yönetimi idari işlem başlattı. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Üniversite yönetimimiz, akademisyenliğin onur ve vakarına yakışmayan bu menfi olayda adı geçen öğretim üyesi hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem başlatmıştır" denildi.

AKÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mevlüt Güllü, emniyetteki ifadesinde, beraberindekilerin cep telefonundaki konumun yerini tespit etmek amacıyla mezarlığa gittiğini, kazı sonrası alanı kapatmaya çalışırken yakalandıklarını anlattı. Prof. Dr. Güllü, "Burayı daha önceden eşkıya parası vardır düşüncesiyle cahillik yaparak kazdık. Kazı yaptığımıza pişmanım. Zaten hiçbir şey bulmadık" diye konuştu. ■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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