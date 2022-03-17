Afyonkarahisar’da küfür cinayeti

Afyonkarahisar'da Mehmet Çevikel (32) halı yıkama dükkanında tartıştığı arkadaşı Yasin V. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, kent merkezi Ataköy Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanında meydana geldi. Yasin V., arkadaşı Halil İ.D.'yi arayarak kaza yaptığını ve araçla alıp kendisini eve bırakmasını istedi. Halil İ.D. de yanında Coşkun D. ve Mehmet Çevikel ile birlikte Yasin V.'yi kaza yaptığı yerden aldı. Afyonkarahisar merkeze birlikte dönerlerken Yasin V., araçta kendisine küfür ettiği iddiasıyla Mehmet Çevikel ile tartıştı. İki çocukluk arkadaşı arasındaki tartışma diğer arkadaşlarının araya girmesi ile son buldu.

MEHMET ÇEVİKEL KURTARILAMADI

Daha sonra oto yıkama dükkanına gelen şahıslardan Yasin V. ile Mehmet Çevikel, konuşmak için dükkan dışına çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışmada Yasin V., Mehmet Çevikel'i çeşitli bölgelerinden 20 defa bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Çevikel, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

ARKADAŞ KATİLİ TUTUKLANDI

OLAYIN ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katil zanlısı Yasin V.'nin peşine düştü. Ekipler yaptıkları başarılı takiple Yasin V.'yi olaydan yaklaşık 4 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZIM YÖRÜKÇE