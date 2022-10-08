Gece yarısı gelen haberle hayata tutundu

Afyonkarahisar'da yaşayan Emine- Adem Toktaş çiftinin çocukları Rahmi Berkay Toktaş'a (14), 4 yaşındayken Joubert Sendromu tanısı konuldu. Beyincik hasarı tespit edilen Toktaş'ta, 11 yaşına geldiğinde ise böbrek yetmezliği tespit edildi. 3 yıldır haftada 3 gün hemodiyalize giren Rahmi Berkay, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Organ Nakli Merkezi'nde nakil bekleme sırasına kaydoldu.

Antalya'da 6 yaşında beyin ölümü gerçekleşen bir çocuğun organlarının bağışlanması ile 18 Eylül'de gece yarısı AÜ'den gelen telefonla Rahmi Berkay'ın hayatı değişti. Gelen haberin ardından ailesiyle hemen Antalya'ya yola çıkan Rahmi Berkay, aynı gün yapılan böbrek nakliyle yaşama tutundu. Konuşma güçlüğü çeken ve ailesinin yardımıyla düşüncelerini aktaran Berkay, nakil için çok beklediğini ve şu an çok mutlu olduğunu söyledi.

İHSAN KARATAŞ