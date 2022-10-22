Afyon’da korkunç kaza! Devrilen tırın içinde sıkıştı!

Sürücü A.Ş., araç içerisinde yaralı olarak çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken, ardından olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tırın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 20 ton buğday ise çevreye saçıldı.

Kazanın ardından Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.