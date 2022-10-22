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Haberler Afyonkarahisar Kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet'ten sevindirici haber! 10 kilometre uzakta bulundu

Kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet'ten sevindirici haber! 10 kilometre uzakta bulundu

Afyonkarahisar’da 41 yaşındaki zihinsel engelli şahıs birden bire ortadan kaldırdı. Arama çalışması başlatan jandarma ekipler şahsı kaybolduğu yerden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulundu.

İHA

22.10.2022, 13:04

Kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet’ten sevindirici haber! 10 kilometre uzakta bulundu

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan Ahmet Sevim (41) isimli zihinsel engelli genç adam bir anda ortadan kayboldu. Durumu fark eden babası Arif Sevim ise komşularından yardım istedi. Bir süre komşuları ile oğlunu arayan Sevim ardından jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası kaybolan genç adam köyden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulundu. Baba Sevim, oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, oğlunu bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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