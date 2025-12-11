Son dakika: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı! Sevk yazısında korkunç detaylar...

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Daha önceki büyük operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletmişti. Fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlemişti.
MEHMET AKİF ERSOY'A GÖZALTI
Elde edilen tanık ifadeleri ve yeni deliller doğrultusunda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ve "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçlarından gözaltına alınma kararı verilmişti.
KAN VE UYUŞTURUCU TESTİ YAPILDI
Dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının artından şüpheliler Adli Tıp Kurumuna götürülen şüphelilerin kan ve uyuşturucu testi yapıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyeye getirildi.
KAMERAYA SALDIRDI
Öte yandan adliyeye getirilen şüphelilerden Ufuk Tetik, görüntü kaydeden bir basın mensubunun kamerasına eliyle vurdu.
Şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı.
MEHMET AKİF ERSOY'A TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık, şüphelilerden Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan hakkında tutuklama talep etti. Bu 4 isim, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
4 İSİM İÇİN ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ
Diğer şüpheliler Dilara Yıldız, Elif Kılınç, Gizem Aybaktı ve Buse Öztay ise haklarında yurt dışı yasağı ve adli gözetim şartları içeren adli kontrol talebiyle sevk edildi.
SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
Savcılık tarafından Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında dosyada gizli tanık, bilgi sahibi beyanlarının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyan verdikleri belirtildi.
UYUŞTURUCU PARTİLERİNİN SONU İYİ BİTMEDİ
Sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı. Ayrıca şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer aldı. Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulandı.
TUTUKLANDILAR
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguların ardından Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan'ın tutuklanmasına karar verildi.