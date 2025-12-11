Son dakika: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı! Sevk yazısında korkunç detaylar...

4 İSİM İÇİN ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

Diğer şüpheliler Dilara Yıldız, Elif Kılınç, Gizem Aybaktı ve Buse Öztay ise haklarında yurt dışı yasağı ve adli gözetim şartları içeren adli kontrol talebiyle sevk edildi.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılık tarafından Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan hakkında hazırlanan sevk yazısının detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında dosyada gizli tanık, bilgi sahibi beyanlarının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyan verdikleri belirtildi.

UYUŞTURUCU PARTİLERİNİN SONU İYİ BİTMEDİ

Sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı. Ayrıca şüpheli Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişiler ile kadınları ilişkiye soktuğu, ilerleyen süreçlerde de sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı iddiası sevk yazısında yer aldı. Şüpheliler Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan'ın Mehmet Akif Ersoy ile fikir ve eylem birliği içerinde hareket ettiği vurgulandı.

TUTUKLANDILAR

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguların ardından Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Mustafa Manaz ve Ebru Gülan'ın tutuklanmasına karar verildi.