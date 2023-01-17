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Haberler Afyonkarahisar En güzel kümes hayvanları belli oldu

En güzel kümes hayvanları belli oldu

17.1.2023

En güzel kümes hayvanları belli oldu

AFYONKARAHİSAR'DA bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Kümes Hayvanları yarışmasında, bin 500 kümes hayvanı arasından çeşitli dallarda en güzel tavşan, kaz, tavuk ve güvercin seçildi ve dereceler belirlendi.

YOĞUN KATILIMLA DÜZENLENDİ
TÜRKİYE Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sandıklı'da gerçekleştirildi. Kupa ödül törenine Kaymakam Mehmet Sülün, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Özcan Çetin, yetiştiriciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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