4 kişinin öldüğü gölet faciası öncesi son fotoğraf

Afyokkarahisar'da liselilerin yıl sonu pikniğinde gölete düşen 2 öğrenciyi kurtaran, ancak kendileri boğulan 4 kişinin cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Olaydan kısa süre önce, kurtarılan 2 öğrenciyle, ölen 2 kişinin gölet kenarında fotoğraf çekildikleri ortaya çıktı.





Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda dün Hocalar Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, kendi aralarında gezi programı düzenledi. Gezide Furkan Orçun Akçil (18) ve Servet Karaçil (18) dengesini kaybederek gölete düştü. Öğrencilerin düştüğünü gören servis şoförü Ramazan Aydın (28) ile gençlerin sınıf arkadaşları Halil Erkan (18), Mehmet Can Küçükoğlu (18) ve Konya'dan piknik için gelen Yusuf Keser (38) suya atladı. Gölete atlayanlar Furkan Orçun Akçil ve Servet Karaçil'i sudan çıkarırken, kendileri gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Sandıklı Devlet Hastanesi'ndeki otopsi sonrası ailelere teslim edildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ



Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, yıl sonu pikniğine gittikleri Akdağ Kocayaylaya'da gölette boğulup hayatını kaybeden Mehmet Can Küçükoğlu ve teyzesinin oğlu Ramazan Aydın, Hocalar ilçesi Davılgı köyünde, Halil Erkan ise Çalca köyünde toprağa verildi. Kuzenler Küçükoğlu ve Aydın'ın cenazesine Hocalar Kaymakam Vekili Hakan Kara, Belediye Başkanı Ali Arslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.





'ÇOK ÜZGÜNÜZ'



Davılgı köyü muhtarı Süleyman Çakır, genç yaşta kızını kaybettiği için evlat acısını iyi bildiğini anlatarak, "Duyumumuza göre bu çocuklar lise son sınıf öğrencisi olduğu için aralarında para toplayarak veda gezisi düzenlemişler. Köydeki şoför arkadaşa rica etmişler. Gölün etrafında bir gencin ayağı kayarak göle düşmüş. Ardından onu çıkarmak için bir arkadaşı daha girmiş. Sonra diğerleri, kurtarmak amacıyla göle atlamış. İlk iki düşen çocuk kurtulurken, diğerleri de hayatını kaybetmiş. Bir öğrenci ve bir şoför köyümüzde, akraba onlar. Çok üzgünüz" dedi.

Olaydan kısa süre önce, kurtarılan 2 öğrenciyle, ölen 2 kişinin gölet kenarında fotoğraf çekildikleri ortaya çıktı.



'BÜYÜK BİR ACI YAŞANDI'



Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ise Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmak üzere eşi Burhan Selim Yiğitbaşı ile Şemsettin Karahisari Ortaokulu'na geldi. Vali Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet savcılığının olayın yaşandığı andan itibaren gerekli çalışmaları yaptığını belirterek, "İlk aldığımız bilgilerde sadece gölette yüzmeye girdikleri konusunda tereddüdümüz oldu. Daha sonra fotoğraf çektirmek için düştüklerini öğrendik. Gerçekten ne söylenebilir ki, büyük bir acı yaşandı. Hepsinin ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Araştırmalar devam edecek. Netleştikten sonra basınımızla paylaşacağız" diye konuştu.