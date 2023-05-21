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Haberler Afyonkarahisar Takla atan otomobilde 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

Takla atan otomobilde 2’si çocuk 4 kişi yaralandı

21.5.2023

Gazete

Takla atan otomobilde 2’si çocuk 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Bayramgazi köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.F.K., idaresindeki 34 EBR 832 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girip takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü ile S.K. (6), D.K. (13) ve Z.D.Ç.'yi (53) ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

RAMAZAN AYDEMİR
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