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Afyonkarahisar AFAD'da görevli müdür, kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser'in bulunduğu araç kamyonla çarpıştı. Meydana gelen kazada Eser, hayatını kaybederken bulunduğu aracı kullanan şoför ise ağır yaralandı.

İHA
Afyonkarahisar AFAD’da görevli müdür, kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser'in bulunduğu plakası öğrenilemeyen kurum aracı, bugün saat 08.30 sıralarında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında kamyonla çarpıştı. Kazada Eser hayatını kaybetti, aracı kullanan şoför ise ağır yaralandı. Ankara'ya göreve giderken kazanın meydana geldiği belirtilen Mustafa Eser için Afyonkarahisar AFAD Müdürlüğü'nde bugün AFAD Başkanı Okay Memiş'in de katılımıyla tören yapılacağı belirtildi. Mustafa Eser'in buradaki törenin ardından memleketi İzmir'de toprağa verileceği kaydedildi.

VALİLİKTEN TAZİYE MESAJI

Mustafa Eser için Afyonkarahisar Valiliği'nden başsağlığı mesajı yayımlandı. Valilik mesajında, "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli Arama Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser'in göreve giderken Eskişehir'de geçirdiği trafik kazası sonrası vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AFAD ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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