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Haberler Afyonkarahisar Balık tutmak isterken gölette can verdi

Balık tutmak isterken gölette can verdi

RAMAZAN AYDEMİR
Balık tutmak isterken gölette can verdi
Afyonkarahisar'da gölete balık tutmaya giden 33 yaşındaki genç, dengesini kaybederek suya düştü. Kurtarma ekipleri tarafından göletten çıkarılan şahıs, yaşamını yitirdi. Olay, Şuhut ilçesindeki Kayabelen Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Müslüm T. (33), arkadaşı İ.K. (36) ile birlikte gölete balık tutmaya gitti. Arkadaşı İ.K., dışarıdan gelen sesleri duyup dışarı çıktığında arkadaşı Müslüm T.'nin suya düştüğünü görünce 112'yi arayarak yardım istedi. Sudan çıkarılan Müslüm T, hastaneye kaldırıldı fakat hayatını kaybetti.
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