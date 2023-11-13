Hemzemin geçitte tren traktöre çarptı

AFYONKARAHİSAR'IN Dinar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörde bulunan Ümit Can Özgen (21) hayatını kaybederken, arkadaşı Ramazan Öztürk ise ağır yaralandı. Kaza, önceki gün saat 13.30 sıralarında Dinar ilçesi Sütlaç köyünde meydana geldi. İzmir'e giden yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı. Sürüklenip devrilen traktördeki Ümit Can Özgen hayatını kaybetti, arkadaşı Ramazan Öztürk yaralandı. Öztürk, hastanede tedaviye alındı. Dinar Kaymakamı Kemal Duru da kaza yerinde inceleme yaptı.