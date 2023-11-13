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Haberler Afyonkarahisar Hemzemin geçitte tren traktöre çarptı

Hemzemin geçitte tren traktöre çarptı

RAMAZAN AYDEMİR
Hemzemin geçitte tren traktöre çarptı
AFYONKARAHİSAR'IN Dinar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörde bulunan Ümit Can Özgen (21) hayatını kaybederken, arkadaşı Ramazan Öztürk ise ağır yaralandı. Kaza, önceki gün saat 13.30 sıralarında Dinar ilçesi Sütlaç köyünde meydana geldi. İzmir'e giden yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı. Sürüklenip devrilen traktördeki Ümit Can Özgen hayatını kaybetti, arkadaşı Ramazan Öztürk yaralandı. Öztürk, hastanede tedaviye alındı. Dinar Kaymakamı Kemal Duru da kaza yerinde inceleme yaptı.
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