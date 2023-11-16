Afyon’da 8 kişinin öldüğü katliam gibi kazada iddianame hazırlandı! Şoför mahkeme kararıyla yaşını büyütüp ehliyetsiz direksiyona geçmiş

SÜRÜCÜNÜN 'D1' EHLİYETE BAŞVURUSUNUN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI



İddianamede yer verilen 'kaza sonrası tespit tutanağı'nda sanık B.K.'nin trafikte şerit değiştirmesinin kusurlu görüldüğü, sevk ve idare hatasıyla dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı davranışlarıyla kazanın oluşmasına sebebiyet verdiği belirtildi. Sanık B.K.'nin ehliyet alabilmek için 5 Nisan 2023'te Çay Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı 'yaş düzeltme' davası neticesinde 1 Ocak 2006 olan doğum tarihini 10 Ağustos 2004 olarak değiştirdiği kaydedildi. 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla B sınıfı ehliyet için geçerli sertifikası bulunan B.K.'nin bu sertifikayı sürücü belgesine dönüştürmediği de aktarıldı. B.K.'nin kaza yaptığı minibüsü kullanabilmek için gerekli olan 'D1' sınıfı ehliyetle ilgili herhangi bir müracaatı olmadığı ve kazanın ardından kendisine bu nedenle idari para cezası uygulandığı belirtilen iddianamede, sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi sonucu ehliyetsiz şekilde sevk ve idaresindeki minibüsle kaza yaptığı aktarıldı.