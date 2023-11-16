Afyon’da 8 kişinin öldüğü katliam gibi kazada iddianame hazırlandı! Şoför mahkeme kararıyla yaşını büyütüp ehliyetsiz direksiyona geçmiş

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi çıkışında 22 Temmuz'da meydana gelen kazada B.K.'nin kullandığı 03 M 5906 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip, ağaçlara çarparak devrildi. Kazada çalıştıkları kiraz bahçesinden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı. Kazanın ardından sürücü B.K. tutuklanırken, Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede hataları ve ihmali olduğu belirtilen sürücü B.K. hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.