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Haberler Afyonkarahisar Devrilen TIR’da sıkışarak can verdi

Devrilen TIR’da sıkışarak can verdi

MURAT ŞENBAKLAVACI
Devrilen TIR’da sıkışarak can verdi
AFYONKARAHİSAR'IN Sultandağı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, Sultandağı ilçesi Yakasenek köyünde meydana geldi. 42 UY 394 plakalı tır sürücüsü M.G, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü sağlanamayan tır şarampole devrildi. Şöför M.G, TIR içinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen TIR sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartılarak adli tıp morguna kaldırıldı.
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