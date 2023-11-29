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Haberler Afyonkarahisar Cezaevi firarisi yapay zeka destekli yazılımla yakalandı

Cezaevi firarisi yapay zeka destekli yazılımla yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin durdurduğu bir araçtaki sürücü, kimliğinin olmadığını ve kimlik numarasını bilmediğini söyleyince ekipler şüphelendi. Yapay zeka destekli Jandarma Akıllı Devre Uygulaması ile kimlik tespiti yapılan şahsın Eskişehir'deki cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

İHA
Cezaevi firarisi yapay zeka destekli yazılımla yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Saraydüzü-Fethibey köyü yol ayrımında 'Şok Yol Kontrol Uygulaması' yaptı. Uygulamada durdurulan bir araçta bulunan ve isminin O.K., olduğunu söyleyen bir şahıs yanında kimlik ve resmi bir belge olmadığını ayrıca T.C. kimlik numarasını da bilmediğini ifade etti. Bunun üzerine durumdan şüphelenen ekipler şüphelinin yapay zeka destekli Jandarma Akıllı Devre Uygulaması (JADU) üzerinden kimlik tespitini yaptı.

Yapılan tespitte şahsın 2 ayrı suçtan 12) yıl 17 ay hapis cezası ile aranan ve ayrıca Eskişehir Açık Cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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