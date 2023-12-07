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Haberler Afyonkarahisar Kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı

Kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı

Afyonkarahisar’da kimliği belli olmayan bir kişi kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı. Hurdaya dönen aracı çekiciyle kaldırıp otoparka gönderen ekipler araç çevresinde yaralı aradı.

Kaza yaptığı aracı bırakıp kaçtı

Afyonkarahisar'da kent merkezindeki mahalle girişinde bir aracın kaza yaptığı gören yoldan geçenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede orta refüje çıkıp ardından demir bariyerleri yıkarak durabilen otomobilde kimsenin olmadığını tespit etti.

Ekipler bir süre çevrede yaralı arasa da kimseyi bulamadı. Bunun üzerine polis ekipler olay yerine çekici çağırarak kaza sonrası hurdaya dönen aracı olay yerinden kaldırıp otoparka gönderildi. Kazada ölen ya da yaralananın olup olmadığı belirsizliğini korurken, polis tarafından olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.

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