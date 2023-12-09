12 yaşındaki kız çocuğunun kullandığı otomobil motosikletle çarpıştı

Afyonkarahisar'da, kent merkezi Osmangazi mahallesinde meydana gelen kaza edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki kız çocuğu R.Ö., kullandığı otomobil ile kavşakta dönüş yaptığı esnada İ.Ş., idaresindeki 03 AFL 199 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü ile motosiklette bulunan E.E. (14) isimli çocuk yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, kız çocuğunun otomobili ailesinden nasıl aldığı ise araştırılıyor.