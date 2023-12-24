‘Yok yazıldığı için’ öğretmenini bıçakladı

AFYONKARAHİSAR'DA 15 yaşındaki lise öğrencisi İ.D. dersine girmediği için kendisini yok yazan öğretmenini bıçakladı. Öğretmen Mustafa Karaman, ağır yaralanırken öğrenci ise gözaltına alındı. Olay, il merkezi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi meydana geldi. Lisede 2. Sınıf öğrencisi İ.D., derse girmediği gerekçesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mustafa Karaman tarafından yok yazıldı. Sınıfa girdiğinde yok yazıldığını öğrenen öğrenci İ.D., öğretmeni ile tartışmaya başladı.

ÖNCEDEN SABIKASI VARMIŞ

TARTIŞMANIN büyümesi üzerine İ.D., yanında bulunan bıçak ile öğretmeni Mustafa Karaman'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Karaman'ın ameliyata alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Öğretmenini bıçaklayarak kaçan İ.D., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan 15 yaşındaki öğrenci İ.D.'nin daha önceden adam yaralamak suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı.