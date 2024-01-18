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Haberler Afyonkarahisar Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın kariyer hayatı...

Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın kariyer hayatı...

Başkan Erdoğan 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Afyonkarahisar Belediye Başkan adayının Hüseyin Ceylan Uluçay’ın olacağını duyurdu. Peki AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir? Hüseyin Ceylan Uluçay nereli? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Hüseyin Ceylan Uluçay kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı Hüseyin Ceylan Uluçay’ın kariyer hayatı...

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olan Hüseyin Ceylan Uluçay'ın yaşı, nereli olduğu ve siyasi kariyeri merak ediliyor. İşte Hüseyin Ceylan Uluçay'ın biyografisi...

AK PARTİ AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI HÜSEYİN CEYLAN ULUÇAY KİMDİR?

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, 1986 yılında Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesi'nde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarhisar 'da tamamlayan Uluçay, Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümününden mezun olmasının ardından Mali Müşavirlik mesleğini icra etmeye başladı. Uluçay, halen Mali Müşavirlik yapmakta olup aynı zamanda ticaretle uğraşmaktadır.

22 Eylül 2020 tarihinde AK Parti Afyonkarahisar İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olan Hüseyin Ceylan Uluçay, yaptığı çalışmaların ardından il başkanlığı görevine getirildi. Hüseyin Ceylan Uluçay 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı oldu.

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