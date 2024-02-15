  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Köfteci Yusuf'un tavanı çöktü

Köfteci Yusuf'un tavanı çöktü

Afyonkarahisar’da bulanan Köfteci Yusuf’ta korku dolu anlar yaşandı.

KAZIM YÖRÜKCE
Köfteci Yusuf’un tavanı çöktü
ÜNLÜ zincir restoran Köfteci Yusuf'un Afyonkarahisar'daki şubesinin asma tavanı çöktü. Can pazarının yaşandığı olayda 11 kişi yaralandı. Olayın, kalitesiz malzeme kullanılması ve belirtilen projeye uyulmamasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay, önceki akşam saatlerinde Afyonkarahisar-İzmir karayolu Akören beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan "Köfteci Yusuf" adlı restoranın Afyon şubesinin asma tavanı, içerisinde müşterilerin bulunduğu esnada çöktü. Göçükte bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı. Olayda 7'si hafif 11 kişi yaralandı. Öte yandan, 45 ilde şubesi bulunan Köfteci Yusuf'tan ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA