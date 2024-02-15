Köfteci Yusuf’un tavanı çöktü

ÜNLÜ zincir restoran Köfteci Yusuf'un Afyonkarahisar'daki şubesinin asma tavanı çöktü. Can pazarının yaşandığı olayda 11 kişi yaralandı. Olayın, kalitesiz malzeme kullanılması ve belirtilen projeye uyulmamasından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olay, önceki akşam saatlerinde Afyonkarahisar-İzmir karayolu Akören beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan "Köfteci Yusuf" adlı restoranın Afyon şubesinin asma tavanı, içerisinde müşterilerin bulunduğu esnada çöktü. Göçükte bazı müşteriler tavan parçalarının altında kaldı. Olayda 7'si hafif 11 kişi yaralandı. Öte yandan, 45 ilde şubesi bulunan Köfteci Yusuf'tan ise olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.