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Haberler Afyonkarahisar Aç kurtlar avlarını böyle yedi! Görüntü Ege'nin o ilinden

kurtlar avlarını böyle yedi! Görüntü Ege'nin o ilinden

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırlarında yer alan Akdağ Tabiat Parkı'nda kurtların ve akbabaların avladıkları domuz ile beslenme anları, foto kapanlar tarafından görüntülendi. Yayınlanan görüntüler özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İHA
Aç kurtlar avlarını böyle yedi! Görüntü Ege’nin o ilinden

Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırlarında Akdağ Tabiat Parkında kurtların ve akbabaların avladıkları domuz ile beslenme anları foto kapan ile görüntülendi.

2 bin 500 rakımlı Akdağ Koca yaylanın değişik bölümlerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto kapanlara telef olan domuzları avlayarak beslenen kurtlar, kara ve kızıl akbabalar görüntülendi.

Domuzlardan önce kurtların ardından kızıl ve kara akbabaların beslendiği görülüyor. Yayınlanan görüntüler özellikle sosyal medya da büyük ilgi gördü.

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