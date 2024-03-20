AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay hazırladığı 'Bilgihane Projesi'yle gençlere ücretsiz eğitim ve kurs imkanı sağlayacağını açıkladı. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, 'Bilgihane Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

DEĞER KATACAK

Bilgihane Projesi'nin gençler için büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Uluçay, "Gençliğimize değer katacak 'Bilgihane' projemizle gençlerimize sosyal donatılarla ücretsiz eğitim ve kurs imkanları sunacağız. Projemiz içerisinde kütüphane, ücretsiz internet, sınava hazırlık kursları, başarılı öğrencilere özel destek eğitimleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler yer alacak. Ücretsiz olarak hizmet vereceğimiz projemizde gençlerimiz eğitimden sosyal kültürel faaliyetlere kadar her türlü ihtiyaçlarını burada giderebilecekler. Gençlerimize en iyi hizmetleri sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.