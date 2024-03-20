  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Gençlere ücretsiz eğitim ve kurs imkanı

Gençlere ücretsiz eğitim ve kurs imkanı

HABER MERKEZİ
Gençlere ücretsiz eğitim ve kurs imkanı

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay hazırladığı 'Bilgihane Projesi'yle gençlere ücretsiz eğitim ve kurs imkanı sağlayacağını açıkladı. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, 'Bilgihane Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

DEĞER KATACAK

Bilgihane Projesi'nin gençler için büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Uluçay, "Gençliğimize değer katacak 'Bilgihane' projemizle gençlerimize sosyal donatılarla ücretsiz eğitim ve kurs imkanları sunacağız. Projemiz içerisinde kütüphane, ücretsiz internet, sınava hazırlık kursları, başarılı öğrencilere özel destek eğitimleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler yer alacak. Ücretsiz olarak hizmet vereceğimiz projemizde gençlerimiz eğitimden sosyal kültürel faaliyetlere kadar her türlü ihtiyaçlarını burada giderebilecekler. Gençlerimize en iyi hizmetleri sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA