Afyonkarahisar 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları! Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı oy oranları...

Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Afyonkarahisar'da oyunu kullanan seçmenler Afyonkarahisar yerel seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Afyonkarahisar'da hangi aday önde? Afyonkarahisar Belediye Başkanı kim olacak? İl il seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları...

AFYONKARAHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

Afyonkarahisar yerel seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

AFYONKARAHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PUSULALAR TEK ZARFA

Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.