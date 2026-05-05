Muğla’da “kaza” denilen dosyada şok gerçek! 3 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı

EŞİ KONUŞTU, OLAY AYDINLANDI

Maktulün eşi 47 yaşındaki Suna Uslu'nun savcılıkta verdiği yeni ifade, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Uslu dosyanın seyrini tamamen değiştiren ifadesinde "önceki beyanlarının doğru olmadığını, Hanife Ayaydın tarafından yönlendirildiğini, olay sırasında boğuşma yaşandığını" açıkladı.

KOMŞUSU İLE EŞİ ARASINDA ARBEDE YAŞANMIŞ

Suna Uslu, olay gecesi evde yemek yediklerini ve alkol aldıklarını ifade etti. Eşinin sarhoş olması nedeniyle komşusu Hanife Ayaydın ile birlikte içeri götürdüklerini anlatan Suna Uslu olay gecesini şöyle anlattı: "Bu sırada yemek masasındaki silahı Hanife Ayaydın, eşimin sarhoş halde sağa sola ateş etmesini engellemek amacıyla aldı. Hanife Ayaydın'ın Abdullah Uslu'nun sağ koluna, bende sol koluna girdim. Kapı girişine gelindiğinde eşim silahın Hanife Ayaydın'ın elinde olduğunu fark etti. Suna Uslu, Abdullah Uslu'nun silahı almaya çalıştığını ve bu sırada aralarında itiş kakış yaşandığını öne sürdü."

"EŞİMİN YÜZÜNDEN KAN GELDİ"

Suna Uslu, yaşanan itiş kakış sırasında eşi Abdullah Uslu'nun mermiyi silahın ağzına verdiğini ifade etti. Suna Uslu ifadesine şöyle devam etti: "O sırada ikimiz de 'Apo ne yapıyorsun?' dedik. Aralarında itiş kakış olurken silah eşimin bel hizasında patladı. Silah patladıktan sonra yere düştüğünü belirten Suna Uslu, o an eşinin sol kolunda olduğunu, silaha herhangi bir müdahalesinin bulunmadığını savundu."

Uslu, olay sonrası eşinin yüzünden kan geldiğini gördüğünü, Hanife Ayaydın'dan 'ay' diye bir ses duyduğunu, ardından Ayaydın'ın içeri girdiğini ifade etti.

OLAY YERİNDE TEMİZLİK YAPMADIM YAPANI GÖRMEDİM

Suna Uslu, olayın ardından yardım istemeye koştuğunu, Abdullah Uslu vurulduktan sonra silaha, kovanlara, çekirdeğe ya da olay yerindeki herhangi bir delile dokunmadığını belirtti. Banyo dolabında tespit edildiği belirtilen kanlı parmak izlerinin kendisine ait olmadığını ileri süren Uslu, "Ben olay yerinde herhangi bir temizlik yapmadım. Onların olay yerinde temizlik yaptığını görmedim" dedi.

KAMERALAR BOZUK DEDİLER

İfadesinde kamera kayıt cihazına ilişkin iddialara da değinen Uslu, olay günü evdeki kameraların kayıt almadığını bildiğini, çünkü yaklaşık 10 gün önce Abdullah Uslu'nun kameraların çalışmadığını fark ettiğini söyledi. Ancak kameraların olaydan bir gün önce yeniden bağlandığını kolluk ifadesi sırasında öğrendiğini belirten Uslu, "Bir gün öncesinde kamera bağlandıysa olay günü kameranın açık olması lazım" dedi.

KAMERA KAYITI KOMŞUDA ÇIKTI

Suna Uslu, Hanife Ayaydın'ın kendisine kamera kayıt cihazının jandarmada olduğunu söylediğini, ancak daha sonra cihazın Hanife Ayaydın'ın elinde olduğunun ortaya çıktığını iddia etti. Uslu, "Ben asla kamera kayıt cihazını Hanife'ye vermedim. Kendisi yalan söylüyor. Benim kameralardan ve kayıt cihazından haberim bile yoktu" ifadelerini kullandı.

AĞIZ BİRLİĞİ YAPMIŞLARSavcılık ifadesinde daha önceki kolluk beyanıyla çelişen noktalar da Uslu'ya soruldu. 28 Mart 2023 tarihli kolluk ifadesinde kasadan iki silah ve bir kutu mermi getirdiğini söylediği hatırlatılan Uslu, savcılıkta "Şimdi hatırladığım kadarıyla kasadan 1 adet silah ve 1 kutu mermi getirdim" şeklinde beyanda bulundu. Uslu, önceki ifadesindeki çelişkiye ilişkin olarak ise olaydan önce Hanife Ayaydın'ın kendisiyle konuştuğunu ve olayı belli bir şekilde anlatmasını söylediğini öne sürdü. Uslu, "Ağız birliği yaptığımız için kolluk ifademde o şekilde belirttim" dedi. Ayrıca Uslu, silahın yere düştüğünü görmediğini daha önce Hanife Ayaydın'a söylediğini, ancak Ayaydın'ın olayın "silahın yere düşerek patlaması" şeklinde anlatılmasını istediğini savundu.