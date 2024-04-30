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Haberler Afyonkarahisar Tek çiçekten üç meyve veriyor! Eber sarısını koparmanın cezası 244 bin lira

Tek çiçekten üç meyve veriyor! Eber sarısını koparmanın cezası 244 bin lira

Afyonkarahisar sınırlarındaki Eber Gölü kıyısında yetişen ve baklagillerin kraliçesi olan Eber sarısı baharın gelmesi ile birlikte açtı. Koruma altına alınan çiçeği koparmanın cezası ise 244 bin 315 lira olarak açıklandı.

DHA
Tek çiçekten üç meyve veriyor! Eber sarısını koparmanın cezası 244 bin lira

Türkiye'nin en değerli endemik bitki türlerinden olan ve Afyonkarahisar sınırlarındaki Eber Gölü kıyısında yetişen 'Eber sarısı' baharın gelişiyle çiçek açtı. Eber sarısını koparana 244 bin 315 lira ceza kesiliyor.

Tek çiçekten üç meyve veriyor! Eber sarısını koparmanın cezası 244 bin lira

Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir göllerinin çevresinde yetişen Eber sarısı, baharın gelmesiyle açtı. Eber sarısının açması, bölgede baharın ve sıcak havaların da müjdecisi olarak kabul ediliyor. Eber sarısı, yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagiller türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor.

Tek çiçekten üç meyve veriyor! Eber sarısını koparmanın cezası 244 bin lira

Bu özelliği ile dünya üzerinde eşsiz bir öneme sahip genetik kaynak olduğu belirtiliyor. İçeriğinde bulunan antioksidan ve antimikrobiyal maddeler sayesinde ilaç sanayisinde de kullanılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alınan çiçeği koparana 244 bin 315 lira ceza kesiliyor.

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