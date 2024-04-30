Tek çiçekten üç meyve veriyor! Eber sarısını koparmanın cezası 244 bin lira

Baklagillerin kraliçesi olarak adlandırılan ve dünyada sadece Eber ve Akşehir göllerinin çevresinde yetişen Eber sarısı, baharın gelmesiyle açtı. Eber sarısının açması, bölgede baharın ve sıcak havaların da müjdecisi olarak kabul ediliyor. Eber sarısı, yeryüzündeki yaklaşık 18 bin baklagiller türü içerisinde tek çiçekten 3 meyve veren tek tür olarak biliniyor.