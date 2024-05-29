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Haberler Afyonkarahisar Kırmızı ışık ihlali yapan çekici otomobile çarptı: 3 yaralı

Kırmızı ışık ihlali yapan çekici otomobile çarptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali ihlali yapan araç çekicisi seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA
Kırmızı ışık ihlali yapan çekici otomobile çarptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar- Ankara kara yolunda kaza meydana geldi. İddiaya göre, Bolvadin'den Eskişehir'in Çifteler istikametine seyir halinde M.Ç sevk ve idaresindeki 03 PP 333 plakalı çekici, kırmızı ışık ihlali yapması neticesinde Emirdağ istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 03 HE 158 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 03 HE 158 plakalı otomobil sürücüsü E.A. ve araçta yolcu olarak bulunan A.D.A. ve Y.Ö. isimli şahıslar yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Emirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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