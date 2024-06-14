  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Polis döşemenin altında zehir tacirinin hapları zulaladığı depoya ulaştı

Polis döşemenin altında zehir tacirinin hapları zulaladığı depoya ulaştı

Afyonkarahisar'da zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Evlerden birinde yanındaki odunluğa gizli bölme yapıp binlerce uyuşturucu hapları yer altında sakladığı tespit edildi.

İHA
Polis döşemenin altında zehir tacirinin hapları zulaladığı depoya ulaştı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Kent merkezindeki Dumlupınar, Sümer, Karaman ve Erenler mahallerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda ev ve iş yerine baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 5 bin 264 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalar esnasında baskın yapılan bir evin yanında bulunan odunluk deposuna giren ekipler döşemede bulunan boşluktan şüphelendi. Ardından döşemeleri kontrol eden ekipler yerde ahşap bir kapak olduğunu fark etti. Ardından kapağı açın ekipler yer altına giden merdivenler olduğunu gördü. Merdivenden aşağı inen narkotik polisi poşet içerisine konulmuş binlerce uyuşturucu hap ele geçirdi.

YAKALANAN ŞAHISLARDAN 3'Ü TUTUKLANDI

Olay sonrası C.K. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, H.A., K.K., İ.A. ve E.K., isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şahıslardan K.K., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA