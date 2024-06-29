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Afyon'da korkunç olay! Aldatılan adam eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

Afyonkarahisar'da 25 yaşındaki Hüseyin Çakır otomobilinde başından vurulmuş vaziyette ölü olarak bulundu. Olayın peşine düşen polis Çakır'ın, eşiyle arkadaşı arasında olan yasak aşk sonra cinayete kurban gittiğini belirledi. Cinayet şüphelisi olan arkadaşı İ.Ö. ile eşi gözaltına alındı.

DHA
Afyon’da korkunç olay! Aldatılan adam eşinin sevgilisi tarafından öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Fatih Mahallesi'nde 27 Haziran sabahı Hüseyin Çakır, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 40 saat süren çalışmanın ardından Hüseyin Çakır'ın cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler, olayın failinin ise arkadaşı İ.Ö. olduğunu tespit etti.

Polisin gözaltına aldığı İ.Ö.'nün çıkan tartışmada Hüseyin Çakır'ın başına tabancayla 1 el ateş edip öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hüseyin Çakır'ın eşi de gözaltına alındı. Hüseyin Çakır'ın eşi ile İ.Ö. arasında gönül ilişkisi olduğu, durumu öğrenen Hüseyin Çakır'ın olay yerinde İ.Ö. ile buluştuğu, çıkan tartışmanın ardından da İ.Ö.'nün Çakır'ın başına ateş edip öldürdüğü iddia edildi.

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