Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu! Zorunlu trafik sigortasında köklü bir değişikliğe gidiliyor. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle hasarsızlık indirimi araca değil sürücüye bağlı olacak. Uzmanlara göre bu adım, iyi sürücüler için önemli bir prim avantajı sağlayacak.









Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkması yasak olmaya devam ediyor. Sigortasını yaptırmayan sürücüler, para cezasının yanı sıra trafikten men yaptırımıyla da karşı karşıya kalıyor. Trafik sigortası primleri ise araç türü, kullanım şekli, yakıt tipi ve sürücünün risk profiline göre her ay yeniden belirleniyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), prim hesaplamalarının ekonomik koşullarla uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2024 yılı Mayıs ayında hasar-maliyet endeksini uygulamaya aldı. Bu endeks; araç fiyatları, yedek parça ve bakım maliyetleri ile asgari ücretteki değişimleri dikkate alıyor.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Hasar-maliyet endeksi verilerine göre 2026 yılı Ocak ayında uygulanabilecek azami prim artışı yüzde 0,66 olarak açıklandı. Bu oran, trafik sigortasında daha öngörülebilir ve dengeli bir fiyat politikasının hedeflendiğini ortaya koyuyor. SEDDK tarafından yayımlanan ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni trafik sigortası genelgesiyle birlikte önemli bir değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre hasarsızlık indirimi artık araca değil, doğrudan sürücüye bağlı olacak. Böylece araç değiştirildiğinde hasarsızlık indirimi sıfırlanmayacak. Yeni sistemle birlikte sürücüye bağlı basamak uygulaması hayata geçirilecek. Uzun yıllar kazasız araç kullanan sürücüler, yeni aldıkları araçlarda da aynı indirim oranından yararlanabilecek. Sık kaza yapan sürücüler ise araç değiştirerek daha düşük prim ödeme avantajı elde edemeyecek.



