Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu!

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkması yasak olmaya devam ediyor. Sigortasını yaptırmayan sürücüler, para cezasının yanı sıra trafikten men yaptırımıyla da karşı karşıya kalıyor. Trafik sigortası primleri ise araç türü, kullanım şekli, yakıt tipi ve sürücünün risk profiline göre her ay yeniden belirleniyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), prim hesaplamalarının ekonomik koşullarla uyumlu hale getirilmesi amacıyla 2024 yılı Mayıs ayında hasar-maliyet endeksini uygulamaya aldı. Bu endeks; araç fiyatları, yedek parça ve bakım maliyetleri ile asgari ücretteki değişimleri dikkate alıyor.
1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Hasar-maliyet endeksi verilerine göre 2026 yılı Ocak ayında uygulanabilecek azami prim artışı yüzde 0,66 olarak açıklandı. Bu oran, trafik sigortasında daha öngörülebilir ve dengeli bir fiyat politikasının hedeflendiğini ortaya koyuyor. SEDDK tarafından yayımlanan ve 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni trafik sigortası genelgesiyle birlikte önemli bir değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeye göre hasarsızlık indirimi artık araca değil, doğrudan sürücüye bağlı olacak. Böylece araç değiştirildiğinde hasarsızlık indirimi sıfırlanmayacak. Yeni sistemle birlikte sürücüye bağlı basamak uygulaması hayata geçirilecek. Uzun yıllar kazasız araç kullanan sürücüler, yeni aldıkları araçlarda da aynı indirim oranından yararlanabilecek. Sık kaza yapan sürücüler ise araç değiştirerek daha düşük prim ödeme avantajı elde edemeyecek.
'İYİ SÜRÜCÜ' KATEGORİSİ
Yetkililer, düzenlemenin temel amacının iyi sürücüleri korumak olduğunu vurguluyor. Türkiye'deki sürücülerin yaklaşık yüzde 90'ının "iyi sürücü" kategorisinde yer aldığı belirtilirken, yeni sistemle birlikte trafik sigortasında uzun süredir eleştirilen adaletsizliklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri, İstanbul'da 5 yıl ve üzeri hasarsız sürücülerin yaklaşık 7 bin 500 TL prim ödediğini ifade etti. Uzmanlar, ikinci bir araç alındığında bu tutarın 15 bin TL'nin üzerine çıktığını belirterek, yeni düzenleme sayesinde bu dengesizliğin sona ereceğini söyledi. Öte yandan kasko sigortalarında da dikkat çekici fırsatlar bulunuyor. Uzmanlar, bazı tekliflerde kasko primlerinin trafik sigortasından daha düşük seviyelerde olduğunu belirterek, "Aralık ayı, kasko yaptırmak için ciddi fırsatlar barındırıyor" diyor.