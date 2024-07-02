Kocasını öldürmek için sevgilisiyle plan yapmış

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Bedia Zehra Çakır kocası Hüseyin Çakır'ın gece geç saatlerde evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söyleyerek polise başvurdu. Arama çalışması başlatan ekipler Hüseyin Çakır'ın aracının TOKİ 2. etap konutlarının arkasında boş arazide park halinde olduğunu belirledi.

Ardından aracın başına giden ekipler otomobilin kapısının açtıklarında kayıp olarak aradıkları Hüseyin Çakır'ı şoför koltuğun da hareketsiz yattığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın tek kurşun ile kafasından vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

KAYITLAR ELE VERDİ

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri cinayetle ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli hareketlerinden dolayı kocası hakkında kayıp ihbarında bulunan Bedia Zehra Çakır'ı gözaltına aldı. Genç kadının telefonunu inceleyen polis, Bedia Zehra Çakır'ın İbrahim Ö. ile telefon görüşmelerine ve mesajlaşmalarını tespit etti. Yasak aşkın ortaya çıkması sonrasında Hüseyin Çakır'ın da çocukluk arkadaşı olan İbrahim Ö. gözaltına alındı.

"SEVGİLİM ÖLDÜRDÜ"

Yasak yaşayan iki sevgili alındıkları çapraz sorguda cinayeti itiraf etmek zorunda kaldılar. Bedia Zehra Çakır sorgusunda, "Bir süre önce İbrahim ile ilişki yaşamaya başladık. Bunun içinde eşim Hüseyin'den ayrılma kararı aldım. İbrahim'de eşimi konuşmak için çağırmış. Konuşurlarken kavga etmeye başlamışlar ve İbrahim eşimi öldürmüş" diye ifade vermiş. Gelen bu itiraf üzerine İbrahim Ö.'de çocukluk arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. İbrahim Ö. ayrıca olayda kullandığı silahı da kaçış istikametinde bir araziye attığını beyan etti.

Gözaltına alınan iki sevgili emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan İbrahim Ö. tutuklandı, eşi Bedia Zehra Çakır adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.