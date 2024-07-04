Lösemi hastası küçük İrfan’a ablası can oldu

Afyonkarahisar'da lösemi nedeniyle zor günler geçiren 5 yaşındaki çocuğun yüzü ablasından yapılan ilik nakliyle güldü. Anne Yasemin Şimşek, (37) bir yıl önce oğlu İrfan Eren'i grip şikayetiyle hastaneye götürdü. Tetkikler sonrası lösemi teşhisi konulan İrfan Eren için o günden sonra zorlu bir tedavi süreci başladı. Tedavi sürecinde artık son çarenin ilik nakli yapılması gerektiğini öğrenen aile, kendileri ve akrabalarının verdiği tahliller sonucu kardeşten naklin daha uyumlu olduğunu öğrendi. 17 yaşındaki abla Medine ile kardeşinin doku uyumunun bulunduğu belirlendi. İrfan Eren'e, Afyonkarahisar Tıp Fakültesi Hastanesinde ablasından kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

"HEPİMİZ YENİDEN DOĞDUK"

Abla Medine Şimşek, "Kardeşim Hastanede kemoterapi tedavisi gördü. Onun bu durumuna çok üzülüyordum benimle uyumlu olduğunu öğrenince çok sevindim hepimiz yeniden doğduk nakil için hiç korkmadım kardeşim şimdi çok iyi yakında koşup oynayacak" dedi.

Anne Yasemin Şimşek "Hep yaşadığımız ağır dönemi atlatacağımıza inandık. Oğlumun moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için elimizden geleni yaptık. oğlum İrfan ablasından alınan ilikle artık sağlığına kavuşacak Allah'ım bu hastalığı hiç kimseye göstermesin. Ablamız İrfan'a can oldu dediği gibi hepimiz yeniden doğduk. ifadesini kullandı.