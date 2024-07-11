Afyonkarahisar’da panik yaratan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğindeki deprem Afyonkarahisar'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

'İLK BELİRLEMELERE GÖRE HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YAŞANMAMIŞTIR'

Afyonkarahisar Valiliği de depremle ilgili açıklama yaparak, herhangi bir olumsuzluk yaşanamadığına dikkati çekti. Valilik açıklamasında, "Merkez üssü Ataköy Mahallesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

Depremin ardından vatandaşların hemen hepsi sokaklara ve parklara çıktı. Veysel Arslan, "Geçmiş olsun, Afyon merkezde depremi hissettik, sabah 6.30 sıralarında. Depremi hissettiğimiz andan itibaren ailecek dışarıya çıktık. Komşularımız da dışarıdaydı, yaklaşık 2 saat dışarıda bekleyeceğiz tedbir amaçlı. Rabbim korusun inşallah, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" dedi.

Hüseyin Şahin, "O anda yani çok ciddi bir şekilde salladı. Sonradan öğrendiğimize göre sanırım 4.4 şiddetindeymiş ama yani bu şiddete bile hafif denilebilecek bir şiddete bile böyle sallanıyorsa, Allah'ım korusun hepimizi. Hemen çoluk çocuk aşağıya indik. Zaten baktık ki sitemizin hepsi, bütün komşularımızla beraber aşağıya indik. Galiba merkez üssü Ataköy'müş. Ciddi bir sıkıntı olmadığı söylendi daha sonradan. Allah hepimizi korusun, bütün afetlerden. 6 Şubat depremlerini hatırlayalım hep beraber. Maalesef çok büyük bir yıkımdı. Yani şu deprem ülkesinde olduğumuzu bir kez daha bugün hatırladık. Bu ne demektir, tabii çok ciddi tedbirler almamız lazım. Yatay mimari ve sağlam bina. Bunun tek çaresi bu" diye konuştu.

Hatice Bozoklu da "Uykudan, uyur uyanık çok korttuk, her yer şakır şakır. Hemen aşağıya koştuk, akrabaları aradık herkesi aradık. Ama çok şiddetliydi. İkinci üçüncü oldu, yakınlarımızı aradık, çok şükür kimse de bir şey yok. İnşallah bu kadar kalır, arkası olmasın inşallah" dedi.