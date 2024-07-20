Afyon’da feci kaza: Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'daki kaza, Şuhut ilçesinde meydana geldi. O.A, (50) idaresindeki yolcu otobüsü, Dinar-Çay kara yolunun 37'inci kilometresinde D.K'nin (35) kullandığı 34 FP 6818 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan F.K, (36) N.B.K, (3) D.H, (74) ile E.H. (34) yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K. ile N.B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından Jandarma tarafından inceleme başlatıldı.