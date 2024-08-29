Afyon’da kaçak avı: 11 firari yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, araması olan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler tarafından nitelikli yağma-basit yaralama suçlarından 21 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs dâhil olmak üzere hapis cezası bulunan 6 şahıs, adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 5 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs yakalandı.

Öte yandan yapılan 19 şok uygulama esnasında bin 63 şahıs, 253 araç sorgusu yapılırken, 11 araca 14 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan uygulama ve kontrollerde ise 1,6 gram uyuşturucu madde, 103 adet uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 16 bıçak, 15 muhtelif fişek ele geçirildi.