Sünnet düğününde zehirlenme skandalı

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde çocuklarının sünnet düğünü sonrası misafirlerinin gıda zehirlenmesi yaşadığını belirten iş insanı Hasan Yılmaz, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İş insanı Hasan Yılmaz ile eşi Şeyma Yılmaz, 10 Ağustos günü oğulları Muhammed Hasan ve Ahmet'in sünnet düğününü yaptı. Sanatçı Zara'nın sahne aldığı, siyaset ve iş dünyasından davetlilerin katıldığı düğünde, konuklara soğuk mezelerin yanı sıra, patatesli börek, keşkek, biftek ve kaymaklı ekmek kadayıfı ikram edildi. Ertesi sabah 62 davetli Sandıklı Devlet Hastanesi'ne, çok sayıda davetli de Afyonkarahisar'daki diğer hastanelere bulantı, mide rahatsızlığı şikayetiyle başvurdu. Kırşehir, Konya, Amasya, Samsun ve İstanbul gibi illerden gelen davetliler de düğün sonrası memleketlerine dönüşünde bu illerdeki hastanelerde gıda zehirlenmesi şikayetiyle başvuruda bulundu. Yılmaz, davetlilerinin yemekten zehirlendiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de oteldeki gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.