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Haberler Afyonkarahisar

Uçurumdan düşen inek için Vali devreye girdi! Kurtarma operasyonu 2 gün sürdü

Afyonkarahisar'da arazide otlarken 15 metrelik uçurumdan aşağı düşen inek yerde hareketsiz kaldı. 112'den yardım istenmesi üzerine Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatıyla 2 gün kurtarma çalışması yapıldı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılan yollar ineği sağ sağlim kurtardı.

İHA
Uçurumdan düşen inek için Vali devreye girdi! Kurtarma operasyonu 2 gün sürdü

Afyonharahisar'da Bayat yaylasında Ekrem Ersöz büyük baş hayvan sürüsünü otlatmak için yaylaya çıkardı. Sürüdeki ineklerden birinin kısa bir süre sonra olmadığını fark eden Ersöz, kısa süren bir arama çalışması sonrası ineğin yaklaşık 15 metre yükseklikten uçurumdan aşağı yuvarlandığını ve olduğu yerde hareket edemediğini gördü. Bunun üzerine Ersöz 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler uçurumdaki ineği yol olmadığı için kurtaramayacaklarını görünce bu defa İl Özel İdaresi ekipleri ile bağlantıya geçti.

VALİ YAZIŞMALARI TAKİP EDİP TALİMATI VERDİ

WhatsAap'daki yazışmaları takip eden Vali Yiğitbaşı ise İl Özel İdaresi yetkililerini arayarak hayvanın kurtarılması için gerekenin yapılması yönünde talimat verdi. Bunun üzerine ekipler greyder ve dozerle olay yerine hareket etti. İl Özel idaresi ekipleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yaklaşık 2 gün boyunca 1,5 kilometreye yakın bir yol açarak ineğin olduğu yere ulaştı. Ayakları incinen inek daha sonra traktöre römorkuna alınarak Ersöz'ün besihanesine götürüldü. Ersöz başarıyla bitirilen operasyonun ardından Vali Yiğitbaşı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

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