Baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı: CHP'li başkan yardımcısından akla ziyan savunma!

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, ikinci gününde devam etti. Duruşmada, makamında baklava kutusu içinde 110 bin avro rüşvet alırken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan Tüter, savunma yaptı. Tüter, yakalanma anının görüntüleri sonrası günah keçisi ilan edildiğini ve kendisine kumpas kurulduğunu söyledi.

BAŞKAN, TAPELERDEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Mahkeme başkanının tapelerde, 'Komisyon'dan bahsettiğini ve olay anındaki görüntülerde 'Tamam, ne kadar var içinde', 'Kimseye bir şey deme' sözlerini hatırlatması üzerine Tüter, şunları söyledi: "Cengiz Coşar'a, 'Kimseye bir şey deme' sözünden kastım; bizim otelimiz var, o tadilata girecekti. Onun için söyledim. İçinde ne kadar olduğunu bilmiyordum, onun için sordum. Sonra kumpas olduğunu düşündüm. Çantayı kapının arkasına koydum ve Cengiz'in arkasından gittim, bulamadım. Sonra hemen polis geldi zaten. Çantayı aldıktan sonra kumpas olduğunu düşündüm."

'ALİ GÜRBÜZ'ÜN PARASINI ÖDEYECEK'

Tüter; belediye meclisi üyesi ve davada sanık olarak yargılanan Seval Öz Özgenç'in güreşçi A.G.'nin sponsoru olmasıyla ilgili ise "Niyazi Nefi Kara ile koridorda karşılaştım, Seval Öz Özgenç'le ilgili bana 'Otelinde kaçak odalar varmış, A.G.'nin parasını ödeyecek' dedi" diye konuştu.