Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

Anne Döndü Çapan'ın Pazar Mahallesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, kendisine oğlunun şehadet haberini verdi.

Haberin duyulmasıyla Çapan'ın yakınları, komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi.

Büyük üzüntü yaşayan annenin evine Türk bayrağı asıldı.

Isparta'da yaşayan şehidin eşi Makbule Çapan'a da şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

Babasının 2 yıl önce vefat ettiği belirtilen Çapan'ın, Asya Ela (6) ve Nehir (3) isimli 2 kızı olduğu ifade edildi.

Şehidin annesinin evine gelen Dinar Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Veysel Topçu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da aileye başsağlığı diledi.