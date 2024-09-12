Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen eğitimde yaşanan silah kazasında şehit olan Piyade Uzmanı Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'daki ailesine verildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen eğitimde yaşanan silah kazasında Piyade Uzmanı Çavuş Onur Çapan (33) şehit düştü. Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine protokol üyeleri tarafından verildi. Acı haberin ardından Çapan'ın evi ve sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

Evli olan Çapan'ın biri 6, diğeri ise 3 yaşında iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Çapan'ın babasının vefat ettiği, annesi Döndü Çapan'ın ise İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.