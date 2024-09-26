Rüşvet çarkı yargıya taşındı

Skandalların belediyesi Afyonkarahisar Belediyesi'nde geçtiğimiz hafta gün yüzüne çıkan rüşvet çarkı iddiaları ile ilgili savcılık harekete geçti. 31 Mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal ve belediye şirketi YÜNTAŞ'ın Genel Müdürü Kemal Doğan, Muhammed Turalı'nın avukatlığını yaptığı bir şirketten imar affı için 60 milyon lira talep etti.

Belediye Başkanı'nın eşi Yasin Köksal

Yasin Köksal ve Kemal Doğan, söz konusu rüşvetin YÜNTAŞ'a gönderilmesi gerektiğini, aksi takdirde imar affının gerçekleştirilmeyeceğini ve şirkete ait yapıya "kepçelerle" müdahale edeceklerini belirtti.

YENİ Asır'ın gündeme taşıdığı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'ın imar planı ile ilgili bir şirketten 60 milyon TL istediği iddiası kenti karıştırdı.

VIDEOLU ŞANTAJ YAPTI

Şirket bu tehdidi kabul etmeyerek hukuki yollara başvurunca, rüşvet çarkı gün yüzüne çıktı. Bunun üzerine Yasin Köksal, CHP Gençlik Kolları Başkanlığı'na getirmek için fırsat kolladığı Sena Baki üzerinden Muhammed Turalı'ya şantaj yapmaya kalkıştı. Turalı'nın uyuşturucu kullandığına dair videolar olduğu söylenerek baskı altına alınmaya çalışıldığı öne sürüldü.

YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan

İDDİALARI YALANLADI

Tehditlere boyun eğmeyen Turalı CHP Gençlik Kolları Başkanlığından da istifa etti. Yaşanan gelişmeler üzerine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, "Hiçbiri gerçeği yansıtmıyor" dedi. Bomba etkisi yaratan rüşvet çarkı iddiasıyla ilgili AK Parti İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Yeni Asır'a özel açıklamada bulunmuştu.

İddiaların oldukça vahim nitelikte olduğunu dile getiren Şahin, "CHP'li Burcu Köksal'a muhalefet partisinden bu iddialar gelse kuşkuyla yaklaşırdık. Fakat CHP'nin içinden kuşden geliyor bu suçlamalar. Oradaki iddialar yenilir yutulur cinsten değil" demişti.

Yeni Asır'ın haberi sonrası Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın eşi Yasin Köksal'ın bir şirketle belediye arasındaki imar planından kaynaklanan uyuşmazlığın 15 milyon TL bedelle çözülmesine rağmen 60 milyon TL istediği iddiaları üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.