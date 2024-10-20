5 otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Ali Çetinkaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.T idaresindeki 43 ADE 567 plakalı otomobil, alt geçidin çıkış noktasında direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonrası orta refüje girip ardından karşı şeride geçerek H.U. yönetimindeki 42 AEF 728 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar ardından 43 ADE 567 plakalı otomobil ile A.T.'nin kullandığı 03 ACA 460 plakalı otomobile çarptı.

Daha sonra aynı istikametten gelen A.O. idaresindeki 06 ATS 56 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 03 ACA 460 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan H.T. ve S.M.T. yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.