Manisa’da bıçaklı gaspa uğrayan taksici dehşet anlarını anlattı

'ARKA KOLTUKTA OLUP, BAŞIMI DA KESEBİLİRDİ'

Gasp girişiminden kurtulmak isterken sol elinden yaralanan 4 yıllık taksici Hakan Paktan, "O gün saat 23.00'te yolcuyu aldım. Akgedik'e gideceğini söyledi. Arabaya bindikten sonra kolunu açtı ve 'Beni yaraladılar' dedi. Şüphelenmeye başladım, konuşmaya başladım. Sürekli sorular sordum. Yolda giderken 'Abi çok daraldım, camı açsam olur mu' dedi. Daha da şüphelendim. Biraz daha ilerledik, cebinin fermuarını açtı ama hiçbir şey çıkarmadı. Bu beni iyice tedirgin etti. İneceği yere gelince 'Kaç para' dedi. '550 lira' dedim. Kredi kartıyla ödeyeceğini söyledi. Posa ücreti girdim. Kartı geçmesi için ona uzattım. Eline aldı, 'Kaç lira girdin?' diye sordu, cebinden bıçağı çıkarıp, salladı. Refleksimle kendimi kurtardım, ölebilirdim de. Arkada değil de yanımdaki koltukta oturması avantajım oldu. Arka koltukta olup, başımı da kesebilirdi. Boğuşma anında sadece elinden bıçağı almayı, kendimi kurtarmayı düşündüm" diye konuştu.

'ŞİKAYETÇİ OLDUK, BİR BAKTIM SERBEST KALDI'

Şüphelinin olayın ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren Paktan, "Serbest kaldığını öğrence delirdim. Şikayetçi oldum. Amcası ve annesi de şikayetçi oldu. Annesi, babası o gün bana gelip, 'Attır, bunu içeri. Attır senden duacı olacağım' dedi. Şikayetçi olduk, bir baktım serbest kaldı. Nasıl serbest kalır? Adliyeye gittim. Orada bir de dilekçe parası ödedim. Hem mağdurum hem de 150 lira dilekçe parası verdim. Görüntüler, İzmir'deki taksicilerin bağlı olduğu bir firmanın elindeydi. Bana 'Bu kayıtları gelip istemiyorlar hala' dediler. Dilekçeyi verdim, iki gün sonrasında savcılık görüntüleri istemiş. Görüntüler gelince bana attılar. Ben de direkt resmini alıp, arkadaşlarla paylaştım; 'Şahıs bu, ona göre temkinli olun' diye. Ama UYAP'tan dosya açılmış mı diye bakıyorum. Hala dosya falan yok. Ölümden döndüm ama daha yapılan hiçbir şey yok ortada. Medya olmasaydı, bu olay kapanacaktı" dedi.