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Afyonkarahisar'daki zincirleme kazada can pazarı

Afyonkarahisar'daki Karahisar Tüneli çıkışında 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 18 kişi yaralandı, bazı yaralılar araçlarda sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler zamana karşı yarışırken, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İHA
Afyonkarahisar’daki zincirleme kazada can pazarı

Afyonkarahisar'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iki tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada toplamda 10 araç birbirine girdi.

Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler adeta zamana karşı yarış verip, bazıları araç içerisinde sıkışan yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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