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Afyon'da bozuk sucuk alarmı! 214 kilogram ele geçirildi

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden bozuk ve etiketsiz sucuk satanlara karşı jandarma operasyon başlattı. Operasyon kapsamında insan sağlığını tehlikeye sokacak 214 kilogram sucuk ele geçirildi, gözaltına alınan şüphelilere de 146 bin lira para cezası uygulandı.

İHA
Afyon’da bozuk sucuk alarmı! 214 kilogram ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına gelen insan sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş ve değiştirilmiş, etiketsiz sucukların sosyal medya üzerinden satışı yapıldığı yönünde ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Ekipler ardından Erenler Mahallesi'nde depo olarak kullanılan bir adrese baskın düzenledi. İl Tarım Müdürlüğü Gıda Denetim ekiplerinin de bulunduğu baskında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 128 bin TL olan 214 kilogram sucuk ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslara 146 bin TL idari para cezası kesildi.

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