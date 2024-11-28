Afyon’da alt geçitte feci kaza: Kamyon karşı şeride geçti

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası alt geçit çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise trafiğin normal akışına dönmesi için yoğun bir çalışma yaptı. Kazan'ın ardından başlatılan inceleme devam ediyor.