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Haberler Afyonkarahisar Afyon’da alt geçitte feci kaza: Kamyon karşı şeride geçti

Afyon’da alt geçitte feci kaza: Kamyon karşı şeride geçti

Afyonkarahisar'da bir kamyon, alt geçitte kontrolden çıkarak beton bariyerleri aşıp karşı şeride devrildi. Devrilen kamyona bir hafif ticari araç çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü yaralanırken, olay yeri savaş alanına döndü.

İHA
Afyon’da alt geçitte feci kaza: Kamyon karşı şeride geçti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir kamyon alt geçitte beton bariyerleri aşıp karşı şeride devrildi. Kazada bir araç zarar görürken bir kişi de yaralandı.

Afyon’da alt geçitte feci kaza: Kamyon karşı şeride geçti

Edinilen bilgilere göre kaza Güvenevler Mahallesi'ndeki Atatürk alt geçidinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 55 AİC 11 plakalı kamyon kontrolden çıkarak yol ortasındaki beton bariyerleri aşıp ardından karşı şeride devrildi. Kazada devrilen tıra o sırada karşı şeritten gelen bir başka hafif ticari araç çarptı.

Afyon’da alt geçitte feci kaza: Kamyon karşı şeride geçti

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası alt geçit çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise trafiğin normal akışına dönmesi için yoğun bir çalışma yaptı. Kazan'ın ardından başlatılan inceleme devam ediyor.

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