Gürsel Aksel’de gol yağmuru: Göz- Göz 1 puanı son anda kaptı!

Trendyol Süper Lig'de hafta içinde erteleme maçında Galatasaray'a evinde 3-1 yenilen Göztepe 29'uncu hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı ağırladı.
Gol yağmurunun yaşandığı karşılaşmada Göz-Göz beraberliği 89. dakikada yakaladı ve karşılaşma 3-3 berabere bitti.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Yusuf Susuz
Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Dennis, Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Benedyczak
Goller: Dk. 24 Juan (Göztepe), Dk. 45+1 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 25 Juan, Dk. 45+2 Miroshi (Göztepe), Dk. 35 İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa)