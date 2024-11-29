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Haberler Afyonkarahisar Valilikten önemli karar: Harici yerlerde yasaklandı

Valilikten önemli karar: Harici yerlerde yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kamu güvenliğini tehdit eden her türlü kesici, delici, bereleyici aletler ve bıçakların maksat dışı ve belirlenen usul haricinde taşınması, ruhsatlandırılmış yerler haricinde satışı yasaklandı.

İHA
Valilikten önemli karar: Harici yerlerde yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kararda amacın kamu düzenini, genel asayiş ve güvenliğin sağlanması olduğu belirtildi. Açıklamada, "Güvenliği önemli derecede doğrudan etkileyen, rahat taşıması ve kolay erişilebilir olması sebebiyle 6136 sayılı kanun çerçevesinde sayılmayan kesici ve delici aletlerin son zamanlarda satılması ve taşınmasının yaygınlaştığı, bunları toplumda korku ve paniğe neden olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle ilimiz sınırları içerisinde kişilere karşı işlenmesi muhtemel bıçakla yaralama, öldürme ve yağma gibi suçların bu kararın uygulanmasıyla önlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu karar Afyonkarahisar il sınırları içerisinde 6136 sayılı kanun dışında kalan her türlü kesici, delici, bereleyici aletler ve bıçakları maksat dışı ve belirlenen usul harici taşıması, kişi üzerinde veya araç içerisinde açıkta ve çantada, paketsiz, ambalaj olarak taşınması ve bulundurulması, bunların ruhsatlandırılmış yerler dışında veya seyyar olarak veya tabla üzerinde sergilenmesi ve satışının yasaklanması ve bu yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanmasına ilişkin düzenlemedir" ifadelerine yer verildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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