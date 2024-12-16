Afyonkarahisar’da skandal başkandan büyük rezalet

AK Parti'nin Afyonkarahisar'daki 8. Olağan İl Kongresi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katımıyla Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleşti. Tek listeyle gidilen seçimde güven tazeleyen İl Başkanı Turgay Şahin, kongrede yaptığı konuşmada, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a sert eleştirilerde bulunarak, kongre ilanları ve parti brandalarının sökülmesine tepki gösterdi.

Parti brandaları ve kongre ilanları Belediye Başkanı Köksal tarafından kaldırıldı.

'ZORBALIĞI KABUL ETMİYORUZ'

Başkan Köksal'ın, AK Parti'nin yasal ve meşru faaliyetlerini engellemekle ciddi bir suç işlediğini ifade eden Şahin, "Bir siyasi partinin faaliyetlerine yapılan bu tür müdahaleler kabul edilemez. Bu zorbalığı yapanlar, hesap verecek" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

Şahin, parti brandalarının ve kongre ilanlarının keyfi şekilde sökülmesini de sert bir biçimde eleştirerek "Bu tür uygulamalar, sadece demokrasiye bir saldırıdır; aynı zamanda halkın iradesini yok saymaktır" dedi. AK Parti İl Başkanı, CHP'li Belediye Başkanı'nın yaptığı eylemlerin ardından halkın gösterdiği tepkilere de değindi.

Şahin, "Halkımız, sökülen bu afişlerin kat kat fazlasını balkonlarına ve iş yerlerine astı" dedi. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yönelik tavrını net bir şekilde ortaya koyan Şahin, "Bu tür zorbalıkları kabul etmiyorum, etmeyeceğim! AK Parti'nin hakkı olanı alması için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

HER HAREKETİ VUKUAT

31 Mart Yerel Seçimlerinde Afyonkarahisar'ın belediye başkanı seçilen Burcu Köksal'ın ilk faaliyetlerinden birisi Suriyeli sığınmacıların dükkanlarını mühürlemek olmuştu. Ardından kendisini desteklemedikleri gerekçesiyle mülkü belediyeye ait olan şehirdeki tek cemevini boşaltma kararı aldı. Ayrıca Başkan Burcu Köksal'ın çalışanlarına ağır mobbing uyguladığıyla ilgili de haberler çıkmıştı. Başkan Köksal'ın yerine belediyeyi yönettiği ileri sürülen eski gazeteci eşi Yasin Köksal'ın adı da rüşvet ve imar usulsüzlüğü iddiasına karışmıştı.